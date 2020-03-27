МВД Украины готово применять техсредства для контроля за украинцами

Министерство внутренних дел (МВД) Украины может начать применять технические средства для контроля местоположения украинцев, если эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 будет распространяться быстро. Об этом сообщили в пятницу, 27 марта, в пресс-службе ведомства, передает «112 Украина».

Сейчас с каждого украинца, который возвращается из-за границы, берут подписку о самоизоляции в течение 14 дней, отметили в МВД.

По словам замглавы ведомства Антона Геращенко, идет передача данных от пограничников полиции, чтобы они выборочно контролировали граждан, которые должны находиться дома.

«Относительно контроля с помощью мобильных операторов. Я заявил о том, что если эпидемия будет распространяться большими темпами может быть принято решение, когда будут использоваться технические мероприятия», — сказал он.

Ранее в этот же день главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на данный момент в стране зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусом, сообщает RT. За последние сутки выявлено62 новых случая заражения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.