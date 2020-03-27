Зеленский пообещал отменить на Украине VIP-палаты для чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видообращением о ситуации с коронавирусом в стране. Среди прочего он заявил об отмене «люксовых» больничных палат для чиновников. Видео опубликовано на сайте главы государства.

По его словам, он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю решить вопрос с VIP-палатами и отменить все нормативные акты, которые их требуют.

Зеленский отметил также, что ни у одного бизнесмена или политика не будет лучших условий в государственных и коммунальных больницах, чем у обычных граждан. По его словам, они будут находиться в тех палатах, которые построили на Украине с 1991 года.

«Возможно, тогда поймете, как это — не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что исключения также не будут делать ни для него самого, ни для премьер-министра и спикера Верховной рады.

Глава украинского государства также рекомендовал руководителям медицинских учреждений не продавать палаты и не оборудовать ординаторские для того, чтобы там разместить «каких-то «шишек». «Иначе будут санкции», — подытожил он.

Накануне Зеленский заявил, что Украина закроет границы для всех, в том числе своих граждан, которые не успеют вернуться на родину до 27 марта

По данным Минздрава Украины на 26 марта, в стране зафиксировали 156 случаев заражения новым коронавирусом, пять человек умерли и одного пациента уже выписали. Правительство ввело на Украине режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля.