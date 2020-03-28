В Хабаровске первичный тест показал наличие COVID-19 еще у семи человек

Еще у семи жителей Хабаровского края первичный тест на коронавирус нового типа оказался положительным. Все они были изначально госпитализированы с диагнозом ОРВИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой Минздрав.

По состоянию на утро 28 марта, в инфекционном госпитале Хабаровска находятся пять человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 30 пациентов с внебольничной пневмонией, 32 пациента с ОРВИ. У семи из них зафиксирован первично положительный результат на коронавирус нового типа, заявили в ведомстве.

Также на данный момент в клинику помещены на карантин 11 человек, имевшие близкие контакты с заболевшими. Все они в удовлетворительном состоянии, признаков инфицирования у них нет.

В субботу, 28 марта, в регионах России вводятся меры ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса. Закрываются кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и театры и другие учреждения культуры, торгово-развлекательные и досуговые центры. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей, чтобы граждане могли соблюдать режим самоизоляции. При этом власти исходят из того, что те, кто работал на удаленке продолжат это делать.

Исключение сделано для непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптек, а также организаций, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости

В России на данный момент зарегистрировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Число жертв заболевания в России выросло до трех.

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