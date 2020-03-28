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В Саратове подтвердился второй случай заболевания коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился в Саратовской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

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Сообщение о положительном результате тестирования был озвучен в ходе заседания оперативного штаба при областном правительстве 27 марта.

Заболевшая жительница Саратова вернулась в Россию после туристической поездки в Австрию и Германию. Женщина сама обратилась к врачам и сообщила о своем приезде из неблагополучных по заболеванию стран. Болезнь проявилась в период самоизоляции.

Отмечается, что заболевание проходит в легкой форме. Также были обследованы члены семьи, они находятся под медицинским наблюдением. Был определен круг контактных лиц, проводится обследование.

19 марта в Саратовской области был зарегистрирован первый случай заболевания.

В пятницу, 27 марта, число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в России превысило тысячу и достигло 1036 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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