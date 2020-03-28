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Российские специалисты показали проведение дезинфекции в Италии

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Минобороны России опубликовало видео, на котором детально продемонстрирован процесс дезинфекции, которую осуществляют российские военные специалисты в итальянской области Ломбардия.

Отмечается, что врачи-эпидемиологи и вирусологи прибыли во второе учреждение здравоохранение — пансионат для пожилых людей.

Всего было обработано более 1,5 тыс. кв. м помещений. Кроме того, на прилегающей территории и подъездных путях к учреждению также распылили специальный реагент.

«Еще в двух медицинских учреждениях области Ломбардия российскими специалистами были проведены рекогносцировки для уточнения объемов предстоящих работ», — сообщили в Минобороны.

С 23 по 25 марта в Италию прилетели 15 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые привезли военных вирусологов и эпидемиологов и доставили в республику груз с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции.

О том, что Россия поможет Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, стороны договорились 22 марта.

26 марта колонна спецтехники с военными специалистами Министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Как сообщили в российском военном ведомстве, военнослужащие прибыли к месту дислокации итальяно-российского штаба по борьбе с коронавирусом из авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре», а протяженность маршрута составила около 600 км.

По последним данным, число инфицированных в Италии превзошло заразившихся коронавирусом в Китае и достигло 86,5 тыс., включая 9134 умерших и 10 950 излечившихся.

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