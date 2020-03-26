Колонна спецтехники Минобороны России прибыла в Бергамо

Колонна спецтехники с военными специалистами министерства обороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в российском военном ведомстве, военнослужащие прибыли к месту дислокации итальянско-российского штаба по борьбе с коронавирусом из авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре», а протяженность маршрута составила около 600 км.

«В составе колонны в Бергамо прибыли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам пострадавшим от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Российские специалисты приступят о оказанию помощи в борьбе с COVID-19 после уточнения задач.

Ранее 25 марта сообщалось, что пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекции доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.

О том, что команда российских специалистов с медицинским грузом отправится в Италию, стороны договорились 22 марта.

21 марта президент РФ Владимир Путин пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Российский лидер подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в Минобороны дорожили о готовности к переброске специалистов и оборудования.

23 марта итальянские власти заявили, что смертность от коронавируса два дня подряд снижается: после рекордных 793 человек 21 марта была зафиксирована сначала 651 смерть, а на следующий день — 602. Это не победа, но уже свет в конце тоннеля, отметили они.

24 марта сообщалось, что в Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. В тот же день власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 25 марта, в Италии зафиксировано 69,1 тыс. зараженных новых типом коронавирусом, погибли 6,8 тыс. человек, из больниц выписаны 8,3 тыс. пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

По данным Worldometer на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 423 тыс. случаев заболевания, скончались более 18,9 тыс. человек, из больниц выписаны 109,1 тыс. пациентов. В России, по последней информации, диагностировано 658 случаев заражения.

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