Пятнадцатый самолет российских ВКС вылетел в Италию на помощь в борьбе с COVID-19

С подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию вылетел 15-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для оказания помощи в борьбе в коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в среду, 25 марта, в Минобороны РФ.

По данным военного ведомствa, сейчас идет подготовка к переброске военной техники в город Бергамо, с которого российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу в Италии, передает ТАСС.

В министерстве добавили, что ВКС России продолжают операцию по переброске российских специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь в борьбе с эпидемией.

24 марта сообщалось, что в Италии число погибших из-за коронавирусной инфекции за последние сутки составило 743 человека. В тот же день власти Италии допустили, что реальная цифра инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в стране может быть не 64 тыс., а в 10 раз больше.

По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 421 тыс. случаев заболевания, скончались 18,8 тыс. человек.