Прямой эфир
Сюжет:

В Италию прибыли еще три самолета ВКС РФ для борьбы с COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три очередных самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группами российских военных специалистов и оборудованием на борту приземлились на военном аэродроме в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Добро с доставкой: как россияне помогают друг другу во время коронавируса
В подъездах появляются объявления о покупке продуктов для пожилых, а медики открывают онлайн-консультацию по COVID-19

Самолеты стали 12-м, 13-м и 14-м по счету, прибывшими из России для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.

По информации российского военного ведомства, самолеты доставили на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Первые девять рейсов самолеты сделали накануне ночью, доставив в Италию около 100 военных, вирусологов и эпидемиологов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь в борьбе с эпидемией.

Общее число случаев заражения в Италии, по последним данным, составляет 63 927, выздоровели 7432 пациента. Скончались 6077 человек. В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболело более 370 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умер 16 491 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятый самолет ВКС России с группой специалистов прибыл в Италию
Первого в Италии пациента с коронавирусом выписали из больницы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020