В Италию прибыли еще три самолета ВКС РФ для борьбы с COVID-19

Три очередных самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группами российских военных специалистов и оборудованием на борту приземлились на военном аэродроме в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Самолеты стали 12-м, 13-м и 14-м по счету, прибывшими из России для помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19.

По информации российского военного ведомства, самолеты доставили на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Первые девять рейсов самолеты сделали накануне ночью, доставив в Италию около 100 военных, вирусологов и эпидемиологов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь в борьбе с эпидемией.

Общее число случаев заражения в Италии, по последним данным, составляет 63 927, выздоровели 7432 пациента. Скончались 6077 человек. В настоящее время Италия вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности от него.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболело более 370 тыс. человек, вылечились более 100 тыс. пациентов, умер 16 491 человек.