Президент Италии обратился к нации в связи с эпидемией COVID-19

О необходимости новых подходов к борьбе с пандемией коронавируса в Европе заявил президент Италии Серджо Маттарелла в телеобращении к итальянскому народу. Он также выразил надежду, что опасность COVID-19 будет оценена до того, как станет поздно, сообщает Corriere della Sera.

«Необходимы дальнейшие общие инициативы. Они заменят собой старые схемы, которые более не отвечают реальности трагических условий, в которых находится наш континент. Я надеюсь, что все осознают серьезность угрозы для Европы, пока не стало поздно. Солидарность востребована не только для ценностей ЕС, но и лежит в общих интересах», — сказал Маттарелла.

Президент отметил, что Италия переживает грустную страницу своей истории и «ряд районов, в особенности старшее поколение, платит очень высокую цену».

Глава итальянского государства также отметил, что некоторые признаки замедления роста новых заражений, наблюдаемые в течение нескольких дней, по сравнению с предыдущими неделями, «это не тот факт, который может подбодрить нас, так как всё равно речь идет о множестве новых пациентов и новых смертей».

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек. Всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Он добавил, что таким образом, число жертв на сегодняшний день составляет 9134. По данным на 27 марта, общее количество инфицированных в стране составляет 86 498 человек.

Высок показатель инфицированных и среди итальянских медиков — 9% от числа зараженных. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51.