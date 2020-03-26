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Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕC по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в правительственном дворце Киджи.

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Несмотря на то, что Рим добился исключения из текста документа упоминания Европейского механизма стабильности (стабфонд зоны евро, ESM) как инструмента сбора кредита на борьбу с коронавирусом.

ESM был главным инструментом реализации европейской политики жесткой бюджетной экономии в период кризиса евро в 2010-2014 годах.

«Если кто-то думает о действовавших в прошлом персонализированных механизмах защиты, то Италия обойдется без них», — сказал Конте. Итальянский премьер также предупредил, что у ЕС есть 10 дней на выработку «соответствующего серьезности положения консолидированного и скоординированного решения».

Как сообщает агентство, итальянский лидер предложил создать своего рода рабочую группу, состоящую из «пяти» европейских глав государств или правительств, для разработки совместного плана действий. Предложение, как подчеркивается, было внесено премьер-министром Италии по согласованию с его испанским коллегой Педро Санчесом.

В ходе саммита ЕС, проходящего в форме видеоконференции, обсуждалась ситуация вокруг пандемии коронавируса и конкретные меры по борьбе с ней в ЕС и отдельных странах сообщества. Италия, где число инфицированных с начала эпидемии превысило 80 тыс. человек, из которых 8215 умерли, является одной из наиболее пострадавших на данный момент стран.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 26 марта, в мире заболели более 523 тыс. человек, умерли более 23 тыс.

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