В Италии назвали число заразившихся коронавирусом медиков

Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Италии, достигло 6,5 тыс. человек. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Высший институт здоровья Италии.

Как отметили в учреждении, число инфицированных медиков в стране составляет 9% от общего числа зараженных.

Количество летальных исходов среди работников медучреждений достигло 51. Многие медики из-за большого количества инфицированных в Италии работали без специальной защиты. Некоторые врачи, которые уже вышли на пенсию, продолжали помогать коллегам.

Ранее в этот же день стало известно, что число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134.

По данным на 27 марта, общее количество инфицированных в стране составляет 86 498 человек.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.