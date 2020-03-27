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Число случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки возросло на 2069

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Число случаев заражения коронавирусом в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 2 тыс. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Турции. которые в пятницу, 27 марта, привел глава ведомства Фахреттин Коджа.

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«За последние 24 часа было сделано 7533 тестов и зарегистрировано 2069 новых случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 17 больных. Теперь общее число умерших достигло 92, а больных — 5698», — приводит его слова ТАСС.

По словам Коджи, по меньшей мере 42 пациента вылечились от болезни и были выписаны из медучреждений.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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