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Во Франции продлен режим самоизоляции

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Во Франции продлили режим самоизоляции до 15 апреля. Об этом 27 марта заявил премьер-министр республики Эдуар Филипп.

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«Сегодня я объявляю о продлении режима самоизоляции еще на две недели, начиная со следующего вторника. Он продлится до пятницы, 15 апреля», — передает его слова ТАСС.

Филипп поблагодарил французов, соблюдающих режим самоизоляции, и напомнил, что власти «много раз предупреждали, что режим продлится столько, сколько потребуется для победы над эпидемией». Он подчеркнул, что страна находится только в начале эпидемии, на что указывают данные за первые 10 дней действия режима.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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