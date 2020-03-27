Россиянам досрочно выплатят пенсии и пособия из-за «нерабочей недели»

Пенсионный фонд России досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к юбилею Победы. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает пресс-служба фонда.

«В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Для предоставления выплат в период с 30 марта по 8 апреля фонд направил средства «Почте России» и другим доставочным организациям еще 26 марта. Всего было переведено 113,2 млрд рублей, в том числе 17,7 млрд рублей на единовременную выплату к 75-летию Победы.

Кредитные организации, по данным фонда, в пятницу получили 356 млрд рублей для выплат с 1 по 12 апреля, а «Почте России» — с 9 по 12 апреля. Досрочное финансирование ПФР составило 469,2 млрд рублей.

25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, рассказав о мерах поддержки населения и экономики, которые он предлагает принять на фоне распространения коронавируса. В ходе выступления российский лидер объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.