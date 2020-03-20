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ПФР назвал число обратившихся за повышенным маткапиталом

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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За материнским капиталом в повышенном размере в Пенсионный фонд России (ПФР) обратились почти 33 тыс. семей, если заявление на выплату подавалось до вступления в силу поправок об увеличении его размера, фонд выполняет перерасчет суммы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ПФР в пятницу, 20 марта.

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Теперь семьям, в которых родили или усыновили второго ребенка начиная с 2020 года, полагается выплата в размере 616 617 рублей. Аналогичная сумма полагается за третьего, четвертого и последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 года, если раньше семья не имела права на эту выплату. «Например, если первые два ребенка появились до введения программы материнского капитала», — отмечается в сообщении.

Фонд принял около 25 тыс. заявлений до вступления в силу поправок в программу маткапитала. По таким заявлениям семьи сначала получили 466 617 рублей, но в результате перерасчета им увеличили выплату на 150 тыс. рублей. Владельцев сертификатов уведомляют об увеличении суммы на их сертификатах.

На данный момент ПФР одобрил 23 тыс. заявлений на повышенный маткапитал и выдал соответствующие сертификаты 12,3 тыс. семей. От них подали 352 заявления о распоряжении средствами на сумму более 178 млн рублей.

По словам председателя правления фонда Максима Топилина, благодаря учету обращений за материнским капиталом организация буквально за первые несколько дней действия нового закона оперативно пересчитала средства по большинству сертификатов.

Как сообщили в Министерстве труда России 11 марта, с 15 апреля сертификаты на материнский капитал будут оформляться автоматически. По словам главы ведомства Антона Котякова, выплата станет первой в стране социальной госуслугой, которая будет предоставляться гражданину без его непосредственного участия.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы маткапитала. Она продлена до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Федеральная программа поддержки семей с детьми за счет маткапитала действует в России с 2007 года. Выплаты ежегодно индексировались до 2016 года, но после индексация прекратилась, ее возобновили только с 2020 года.

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