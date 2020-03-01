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Путин одобрил расширение программы маткапитала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации 1 марта.

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Закон был принят Госдумой 20 февраля, Совфедом — 26 февраля.

Действие программы маткапитала продлено до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, будут выплачивать 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

Срок выдачи сертификата сократят до пяти дней. В настоящее время он составляет 15 дней. За счет электронного взаимодействия ведомств сертификат можно будет получить в беззаявительном порядке. Срок выдачи средств маткапитала сократится с 30 до 10 дней. Право на получение маткапитала на первого ребенка теперь распространяется и на отцов — единственных усыновителей ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Одинокие отцы второго и последующих детей получат 616 617 рублей.

В январе Путин в послании Федеральному собранию предложил продлить программу материнского капитала, выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка и увеличить размер выплаты для семей с двумя детьми. После этого в Госдуму были внесены поправки, подготовленные с учетом послания российского лидера.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала действует в России с 2007 года. Выплаты ежегодно индексировались до 2016 года, затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

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