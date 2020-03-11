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Маткапитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сертификаты на материнский капитал будет оформляться автоматически с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте Министерства труда РФ в среду, 11 марта.

Как отметил глава ведомства Антон Котяков, выдача маткапитала станет первой в России социальной госуслугой, которая будет предоставляться гражданину без его непосредственного участия.

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«Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу — максимально упростить процедуры получения материнского капитала — ставил перед нами президент», — подчеркнул он.

После рождения данные ребенка поступят в Пенсионный фонд (ПФР) из единого реестра записей актов гражданского состояния. После этого в ПФР проверят, есть ли ограничения, которые могут препятствовать выплате: если их нет, то сертификат будет оформлен, а информацию о нем направят владельцу.

Если женщина зарегистрирована на портале госуслуг, то в личный кабинет ей придет соответствующее уведомление, также оповещение придет на номер телефона, который указан на портале.

В тех случаях, когда данных о ребенке нет в едином реестре или родители не зарегистрированы на госуслугах, то можно подать заявление в отделениях ПФР и МФЦ. В таком случае сроки оформления сертификата сократятся с 15 до пяти рабочих дней, а его готовности сообщат сотрудники единого контактного центра ПФР.

Отмечается, что с учетом прогноза рождаемости в 2020 году право на маткапитал приобретут 1 млн 100 тыс. родителей.

1 марта Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Ее действие продлено до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, будут выплачивать 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей.

Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет маткапитала действует в России с 2007 года. Выплаты ежегодно индексировались до 2016 года, затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

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