Число заразившихся во Франции возросло на 3809 за сутки

Число случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 32,9 тыс., за сутки оно увеличилось на 3809. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

«По результатам тестов на сегодняшний день 32 964 случая заражения коронавирусом подтверждены во Франции. <...> Общее число умерших достигло 1995 человек, то есть 299 за последние сутки», — приводит его слова ТАСС.

Власти Франции 27 марта продлили режим самоизоляции в стране до 15 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились 128 тыс.