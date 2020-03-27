Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
ВОЗ сообщила о выздоровлении от коронавируса более 100 тыс. человек
Мир
Зеленский заявил о скором транше от МВФ в размере $2 млрд
Общество
Скворцова рассказала о семи прототипах вакцины против коронавируса
Общество
Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома
Общество
Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте снизился на 17%
Сюжет:

Число заразившихся во Франции возросло на 3809 за сутки

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число случаев заражения коронавирусом во Франции с начала эпидемии достигло 32,9 тыс., за сутки оно увеличилось на 3809. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах
Горожанам придется отказаться от развлечений, покупок и плановых обследований и максимально уйти в онлайн

«По результатам тестов на сегодняшний день 32 964 случая заражения коронавирусом подтверждены во Франции. <...> Общее число умерших достигло 1995 человек, то есть 299 за последние сутки», — приводит его слова ТАСС.

Власти Франции 27 марта продлили режим самоизоляции в стране до 15 апреля.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились 128 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о продлении режима изоляции в Бельгии до 18 апреля
ВОЗ сообщила о выздоровлении от коронавируса более 100 тыс. человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020