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СМИ сообщили о продлении режима изоляции в Бельгии до 18 апреля

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Власти Бельгии продлили режим всеобщей изоляции на две недели, до 18 апреля, из-за угрозы распространения коронавируса в стране. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает Sudinfo.be.

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По данным издания, решение было принято по итогам заседания совета безопасности Бельгии.

Ранее режим действовал до 5 апреля. Согласно ограничительным мерам правительства, гражданам страны разрешено выходить из дома только по экстренным делам и за продуктами. Школы, рестораны и кафе в стране закрыты. За нарушение режима полагаются штрафы.

По данным на 27 марта, в Бельгии зарегистрировано 7284 случая заражения коронавирусом, из них 289 летальных.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

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