ВОЗ сообщила о выздоровлении от коронавируса более 100 тыс. человек

Более 100 тыс. человек в мире выздоровели после вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом в пятницу, 27 марта, на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он также добавил, что более 20 тыс. человек умерли. «Это трагические цифры, но давайте также помнить, что в мире более 100 тыс. человек выздоровели», — отметил Гебрейесус.

Накануне в ВОЗ усомнились, что эпидемия коронавируса в России будет идти по «итальянскому сценарию». Как заявила представитель организации в РФ доктор Мелита Вуйнович, российская система и практика здравоохранения исторически отличаются от западноевропейских. В России принят вызов врача на дом, патронаж, бесплатная в основном доступность медицинских учреждений, а также поддержка противоэпидемических мероприятий на всех уровнях государственной власти, а за рубежом упор делается на профилактику, предупреждение и действие «на опережение».

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Четыре пациента погибли.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 575 тыс. случаев заболевания, умерли более 26 тыс. человек, вылечились — 129 тыс.

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