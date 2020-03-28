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Лещенко перевели из реанимации в палату

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Певца Льва Лещенко перевели из реанимационного отделения в палату. Об этом рассказал композитор Игорь Крутой, передает «РИА Новости». По словам композитора, он получил сообщение от жены Лещенко.

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«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», — написала Ирина Лещенко.

24 марта сообщалось, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции. Затем врачи диагностировали у него коронавирус.

В первые сутки состояние певца ухудшилось, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал на своей странице в Facebook 27 марта главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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