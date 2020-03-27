Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 27 марта, подтвердил, что 13 марта был на одной и той же вечеринке с заболевшим коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко, однако на мероприятии они не пересекались.

«Лещенко не видел, видимо, он уже ушел к тому времени. Собственно, и за руку тогда почти никто не здоровался. И было это, если не ошибаюсь, более чем две недели назад», ― рассказал он журналистам.

По данным СМИ, речь идет о дне рождения Аллы Крутой, сестры продюсера Игоря Крутого.

Ранее в этот день главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у Лещенко был обнаружен коронавирус. По его словам, в первые сутки после поступления состояние Лещенко ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови, после чего его перевели в реанимацию. Сейчас состояние артиста улучшилось.

24 марта сообщалось, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Кроме того, в Москве скончался один человек, таким образом, число жертв заболевания в России выросло до трех.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 537 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 124,4 тыс.

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