Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на пневмонию

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Об этом во вторник, 24 марта, агентству городских новостей «Москва» сообщил концертный директор исполнителя Олег Дмитриев.

По его словам, Лещенко сам приехал туда вместе с женой по рекомендации друзей.

«Он поехал сам и попросился на обследование. Да, подозрение есть на воспаление легких, анализы будут готовы через три дня. Никакой сенсации, трагедии государственного масштаба нет», — заявил Дмитриев.

Таким образом, концертный директор опроверг сообщения СМИ о том, что Лещенко и его жену 23 марта госпитализировали в медцентр в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Как сообщает телеканал «Звезда», состояние артиста не вызывает опасений у врачей.

Ранее, 24 марта, сообщалось, что из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали 70 человек.

Вспышка нового коронавируса была впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 24 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек. В России диагностировано 495 случаев заражения коронавирусом.