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Врачи подтвердили коронавирус у Льва Лещенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что у народного артиста РСФСР Льва Лещенко был обнаружен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 27 марта.

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Проценко отметил, что утром Лещенко дал ему разрешение опубликовать этот пост из-за «спекуляций некоторых СМИ».

«Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — написал специалист.

По его словам, в первые сутки после поступления состояние Лещенко ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови, после чего его перевели в реанимацию.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — добавил Проценко.

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24 марта сообщалось, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались более 24 тыс. человек. В России 26 марта подтверждены 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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