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Представитель Лещенко назвал причину перевода артиста в реанимацию

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Российский певец, народный артист РСФСР, Лев Лещенко, у которого было диагностировано воспаление легких, был переведен в реанимацию не из-за ухудшения состояния, а для проведения плановой процедуры. Об этом сообщил ТАСС в среду концертный директор артиста Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, «питается» кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход», — сказал собеседник агентства.

Дмитриев уточнил, что результаты теста 78-летнего Лещенко на коронавирус пока неизвестны.

По его словам, тесты отправлены в Новосибирск, и результаты придут, вероятно, вечером 26 марта, сообщает «РИА Новости».

Как рассказал друг Лещенко юморист Владимир Винокур, артист чувствует себя нормально.

«Общался с ним по телефону и вчера, и сегодня. (Чувствовал себя. — Ред.) нормально. Но это трудно очень. Двустороннее воспаление. Это для ребенка сложно, а для взрослого человека в возрасте это очень сложно», — приводит слова Винокура «Пятый канал».

24 марта сообщалось, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

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