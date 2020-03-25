Винокур опроверг посещение Лещенко в больнице в Коммунарке

Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы посещал своего близкого друга, народного артиста РСФСР Льва Лещенко в больнице в Коммунарке. Об этом 25 марта сообщил телеканал «Звезда».

«А как можно в Коммунарку попасть? Это же инфекционная больница. Если я буду президентом, мне дадут наряд, я надену все и пойду проведать друга. А пока что нет», — заявил Винокур.

Юморист также рассказал о диагнозе госпитализированного Лещенко. По словам Винокура, у Лещенко и его жены Ирины Багудиной диагностировали двустороннее воспаление легких, пишет НСН.

«Чувствует он себя нормально, говорит хорошо. Температуры нет, и у Ирочки тоже. Я созванивался с ними вчера вечером, утром не стал беспокоить», — приводит слова Винокура сайт kp.ru.

Как пишет RT, у Лещенко и его супруги брали анализ на коронавирус, но результат пока не готов. Как отметил Винокур, Лещенко чувствует себя нормально, температуры у них с женой нет.

24 марта сообщалось, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких.