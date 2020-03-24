Винокур опроверг госпитализацию Лещенко из-за коронавируса

Российский юморист и руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур усомнился в правдивости новости о госпитализации певца и народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супруги Ирины с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 в медицинский центр в Коммунарке.

«Не верьте никому, это сплетни», — цитирует Винокура телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день СМИ сообщили о госпитализации артиста, передает НСН. Эстрадный певец и его жена якобы попали в больницу накануне с подозрением на пневмонию, а медики, обследовавшие супругов, пришли к выводу, что их состояние здоровья не вызывает опасений.

Представитель певца и его помощник не стали комментировать сообщение о госпитализации Лещенко, сославшись на неосведомленность.

Ранее в этот же день заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Анастасия Ракова сообщила, что стоимость лечения коронавируса составит до 200 тыс. рублей для взрослого человека и до 205,2 тыс. рублей для детей, если они будут находиться в больнице совместно с одним из родителей. Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) выделит от 200 тыс. рублей на лечение каждого заболевшего новым типом коронавируса/

За последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Таким образом, число инфицированных в стране выросло до 495.

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.