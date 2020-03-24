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Концертный директор рассказал о госпитализации Лещенко

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко сам прибыл в инфекционную больницу в Коммунарке, не дождавшись, когда к нему приедут врачи. Об этом концертный директор артиста Олег Дмитриев рассказал во вторник, 24 марта, изданию «Подъем».

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11 марта Лещенко и его коллектив вернулись в Москву после гастролей в Канаде и США. Из-за погодных условий они также совершили вынужденную пересадку в Марселе. По словам участника коллектива, уже тогда у артиста появились симптомы ОРВИ, сообщает телеканал «360».

«Мы сначала пару дней просто смотрели на состояние, а потом уже пытались вызвать врача, но тишина. Мы как прокаженные — к нам никто не ехал. Они боятся», — заявил Дмитриев.

В результате Лещенко и его супруга Ирина сами доехали до больницы в Коммунарке, где в настоящее время певец проходит обследование, пишет «Ридус». Первый результат анализа на коронавирус будет готов через три дня.

Ранее в этот же день СМИ сообщили о госпитализации артиста с подозрением на пневмонию.

За последние сутки в 14 регионах России зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-19. Таким образом, число инфицированных в стране выросло до 495.

Корона

Вспышка пневмонии COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 24 марта, в мире зафиксировано свыше 391 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 17 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 103 тыс.

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