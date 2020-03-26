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Мурашко рассказал о состоянии Лещенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Состояние Льва Лещенко, находящегося в реанимации, улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке, заявил в четверг, 26 марта, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«Прежде всего, нужно сказать спасибо коллегам медикам, потому что их усилия привели к положительным результатам, действительно состояние Льва Валериановича улучшилось. И это не может не радовать», — сказал министр в эфире программы «Время».

По его словам, на данный момент артист «не нуждается в высокой кислородной поддержке, поэтому течение заболевания сегодня позволяет нам надеяться на благоприятное завершение и хороший исход».

24 марта сообщалось, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

На данный момент результаты теста певца на коронавирус неизвестны.

Как рассказал друг Лещенко юморист Владимир Винокур, артист чувствует себя нормально.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По данным Worldometer на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 520 тыс. случаев заболевания, скончались более 23,5 тыс. человек. В России 26 марта подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Двое заболевших скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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