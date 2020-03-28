В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются более 166 тыс. человек

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются более 166 тыс. человек. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 250 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 739 человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В стране проведено более 249 тыс. исследований на коронавирус, выписаны по выздоровлению 45 человек. Заболевание подтвердилось у 1036 пациентов, пишет «Газета.ру»

Ранее, в субботу, стало известно, что во всех регионах России вводятся меры ограничительного характера для предотвращения распространения коронавируса. Закрываются кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и театры и другие учреждения культуры, торгово-развлекательные и досуговые центры.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.

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