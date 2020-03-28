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В Брянской области подтвержден третий случай коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Брянской области подтвержден третий случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Стрела» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции в субботу, 28 марта.

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Заболевшим оказался мужчина, который после возвращения из Европы находился на карантине в Брянской областной инфекционной больнице. Результаты его анализов стали известны в субботу.

Отмечается, что на сегодняшний день в области зафиксировано три случая заболевания. Все инфицированные находятся в изолированных боксах в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей.

Первый случай заражения в Брянской области был зафиксирован 22 марта. Женщина вернулась из ОАЭ.

На сегодняшний день в России число заболевших достигло 1264. За сутки было зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19.

По информации оперативного штаба, в Москве от заболевания скончались четыре человека. Между тем 28 марта в правительстве Оренбургской области также сообщили о смерти 57-летнего пациента с COVID-19.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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