Двух вылечившихся от коронавируса пациентов выписали в Подмосковье

Два вылечившихся от коронавируса пациента выписаны из больницы в Московской области. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло десяти, сообщил областной минздрав в субботу, 28 марта.

Оба выписанных болели в легкой форме, их итоговые анализы оказались отрицательными, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что сейчас в Подмосковье зарегистрировано 49 случаев коронавируса, и напомнили, что всем, кто недавно прибыл из-за границы, нужно изолироваться на две недели.

«Соблюдать условия изоляции важно, чтобы уберечь от болезни себя, своих близких и окружающих людей», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, 28 марта, стало известно, что в России прошел регистрацию новый тест для определения коронавируса. Он позволяет получить результат всего за 90 минут и отличается высокой чувствительностью. С 30 марта его запустят в производство.

В России зарегистрировано 1264 случая заболевания, пять пациентов скончались, 49 выздоровели.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 597 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 133 тыс.