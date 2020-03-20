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Нижегородцам советуют минимизировать число гостей на свадьбах

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Главное управление ЗАГС Нижегородской области обратилось к будущим молодоженам с просьбой сократить до минимума число гостей на торжественных церемониях бракосочетания. Причина — ситуация с коронавирусом.

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В соответствии с поручением правительства личные приемы граждан в нижегородских загсах отменены. Вместо этого жители могут воспользоваться электронными средствами связи.

Как уточняет ИА «НьюсНН», в регионе выявлено три случая заражения коронавирусом. В области действует указ губернатора Глеба Никитина о введении режима повышенной готовности. Он предписывает отменить все массовые мероприятия и прекратить работу культурных и спортивных учреждений.

20 марта сообщалось, что в Челябинске введены ограничения на свадебные торжества. Так, число гостей на торжественной церемонии бракосочетания не должно превышать 50 человек.

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