ВОЗ сообщила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

Коронавирус опасен для людей всех возрастов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-трансляции «Следующие 20 лет» в субботу, 28 марта.

«Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость — это сопутствующие заболевания», — сказала она.

Вуйнович отметила, что молодежь заболевает гораздо меньше, «но всё равно всех надо беречь». Она также добавила, что во Франции, например, в реанимации из-за коронавируса находятся 12 молодых людей до 20 лет.

Она также согласилась с оценкой главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико о том, что к маю распространение коронавируса в России пойдет на спад. В то же время она подчеркнула, что многое зависит от поведения людей, пишет «Газета.ру».

26 марта ученые сообщили, что зараженный коронавирусом человек наиболее опасен для окружающих в первую неделю заболевания — с начала появления симптомов инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.