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ВОЗ сообщила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Коронавирус опасен для людей всех возрастов, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-трансляции «Следующие 20 лет» в субботу, 28 марта.

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«Коронавирусная инфекция вне возраста, смертность и заражения, к сожалению, есть у молодых людей. Первая уязвимость — это сопутствующие заболевания», — сказала она.

Вуйнович отметила, что молодежь заболевает гораздо меньше, «но всё равно всех надо беречь». Она также добавила, что во Франции, например, в реанимации из-за коронавируса находятся 12 молодых людей до 20 лет.

Она также согласилась с оценкой главного эпидемиолога Минздрава Николая Брико о том, что к маю распространение коронавируса в России пойдет на спад. В то же время она подчеркнула, что многое зависит от поведения людей, пишет «Газета.ру».

26 марта ученые сообщили, что зараженный коронавирусом человек наиболее опасен для окружающих в первую неделю заболевания — с начала появления симптомов инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

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По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

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