В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.

32-летний россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат «Заря», однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.

Отмечается, что сбежавший Георгий О. был одет в темную одежду, имел рюкзак.

Накануне московские полицейские задержали и доставили в больницу пациента с коронавирусом, который нарушил условия лечения на дому. Сделать это удалось благодаря городской системе видеонаблюдения.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 607 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 134 тыс.

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