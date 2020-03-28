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В Санкт-Петербурге мужчина сбежал из карантина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Санкт-Петербурге из карантина в связи с коронавирусной инфекцией сбежал мужчина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 28 марта.

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32-летний россиянин вернулся из Швейцарии, однако не соблюдал режим самоизоляции. Тогда его принудительно поместили на карантин в пансионат «Заря», однако он вылез из окна своей палаты и сбежал.

Отмечается, что сбежавший Георгий О. был одет в темную одежду, имел рюкзак.

Накануне московские полицейские задержали и доставили в больницу пациента с коронавирусом, который нарушил условия лечения на дому. Сделать это удалось благодаря городской системе видеонаблюдения.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

коронавирус

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 607 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 134 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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