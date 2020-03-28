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ВОЗ согласилась с прогнозом Минздрава об активности COVID-19 в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Распространение коронавирусной инфекции в России пойдет на спад в мае, согласилась с Минздравом РФ представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

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Однако специалист подчеркнула, что в данной ситуации всё будет зависеть от поведения людей.

«Да, я согласна, но всё зависит от поведения людей», — цитирует ее слова «РИА Новости» в субботу, 28 марта.

Накануне главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико рассказал «Известиям», что распространение коронавируса в стране пойдет на спад в конце апреля – начале мая.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 607 тыс. случаев заболевания, умерли более 27 тыс. человек, вылечились более 134 тыс.

коронавирус

По данным оперативного штаба, в России заболели 1264 человек, пять пациентов умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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