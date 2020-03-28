Винокур рассказал о состоянии Лещенко

Состояние российского певца Льва Лещенко улучшилось, его вернули в палату к жене, сообщил в субботу, 28 марта, «РИА Новости», друг артиста юморист Владимир Винокур.

«Всё нормально, вернули его к супруге, Ирине, в палату, они вместе. Идет на поправку. Жду, когда выпишут уже его», — сказал Винокур.

24 марта сообщалось, что Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции. Затем врачи диагностировали у него коронавирус.

В первые сутки состояние певца ухудшилось, из-за чего было принято решение перевести его в реанимацию.

«На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — написал на своей странице в Facebook главный врач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в стране к 28 марта достигло 1264. Из больниц выписали 49 пациентов, скончались пятеро.

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