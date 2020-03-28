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Пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Санкт-Петербурге скончался пациент с коронавирусом. Об этом в субботу, 28 марта, заявил губернатор города Александр Беглов.

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«Сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткина, причина смерти определена будет после вскрытия», — цитирует его ТАСС.

О личности пациента информации нет.

Ранее 28 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день стало известно о смерти пациента в Оренбурге. Местные власти сообщили, что ему было 57 лет и он страдал сопутствующими заболеваниями.

Корона

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 614 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

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