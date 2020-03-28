ВОЗ отметила важность обеспечения кислородом в начале заражения COVID-19

Самое главное в лечении инфицированных коронавирусом — обеспечение кислородом на раннем этапе, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе онлайн-трансляции «Следующие 20 лет» в субботу, 28 марта.

«Самое главное — очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу, это гораздо важнее. Не надо полагаться на таблетку», — подчеркнула она.

Вуйнович сообщила об одинаковой опасности коронавируса для всех возрастов. Например, по ее словам, во Франции на данный момент 12 подростков и молодых людей находятся в реанимации, пишет «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

По данным оперативного штаба, число заболевших в России выросло до 1264. По его информации, четверо пациентов умерли в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.