В Испании из-за коронавируса за сутки скончались 832 человека

Число жертв коронавируса в Испании за последние 24 часа увеличилось на 832 человека, общее число жертв достигло 5690 человек. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает «РИА Новости».

При этом число заражений за сутки составило 8189. В тяжелом состоянии находятся 4,5 тыс. инфицированных, выздоровевших — 12,3 тыс. Общее число заболевших — 72 248.

Ранее 25 марта армия Испании запросила у остальных государств — членов НАТО аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также экспресс-тесты на выявление коронавируса и средства индивидуальной защиты.

19 марта врач Андрей Рубцов рассказал, что высокая смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в Испании связана с тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие ― люди старшего возраста.

Он подчеркнул, что испанский минздрав не предоставляет полных данных о заболеваемости и смертности. На данный момент известно, что 33% зараженных — старше 65 лет, а 18% ― старше 75.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 614 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.