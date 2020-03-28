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В ВОЗ отчитали москвичей за несоблюдение дистанции на улице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала неправильным поведение москвичей, которые не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга на улице. Пренебрежение этими правилами может привести к огромному количеству новых заражений, заявила она в субботу, 28 марта.

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«Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги — и вместе, не зная, есть у них вирус или нет», — цитирует ее RT.

Соблюдение рекомендаций поможет остановить эпидемию, подчеркнула Вуйнович, отмечает «Газета.ру».

Ранее, 28 марта, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 614 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

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