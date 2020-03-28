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ФМБА представило схему лечения коронавируса противомалярийным препаратом

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата «Мефлохим». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Схема лечения разработана на основе французского и китайского опыта, передает «Интерфакс».

Также агентство ведет работу по созданию схемы профилактики на основе того же препарата.

Ранее 28 марта стало известно, что в России зарегистрирована новая тест-система для выявления коронавируса. Она позволяет сократить время получения результата до 90 минут. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, с понедельника, 30 марта, начнется производство тестов, сначала по 100 тыс. штук еженедельно, затем по 200 тыс. штук.

Ранее 28 марта в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что число заболевших в России выросло до 1264. Официально сообщалось о четверых умерших в Москве, но в этот же день правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся, 57-летнем жителе региона.

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По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 614 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились более 137 тыс.

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