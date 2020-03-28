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В Москве рассказали про наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пенсионеры, которые нарушат режим самоизоляции на фоне распространения коронавирусной инфекции, будут лишены второй части материальной помощи в размере 2 тыс. рублей. Об этом в субботу, 28 марта, РБК сообщили в департаменте социальной защиты Москвы.

Отмечается, что за пенсионерами не будет вестись тотальный контроль, однако нарушителей можно будет обнаружить при помощи камер наблюдения.

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Для пенсионеров была утверждена материальная помощь в размере 4 тыс. рублей. Первая часть выплаты начисляется авансом (2 тыс. рублей), вторая часть будет направлена после 14 апреля в случае соблюдения карантинного режима.

Ужесточить ответственность за нарушение карантина ранее предлагали в крымском парламенте и в Совете Федерации. В Госдуме выступали за наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет или штрафа в размере до 2 млн рублей.

Соответствующий проект поправок в КоАП разработал Минюст. 25 марта в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в ст. 236 УК РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, документ одобрили профильные комитеты Совета Федерации.

Гражданам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин обращался к данной группе лиц с просьбой не выходить из дома без крайней необходимости.

Ранее в этот же день сообщалось, что за сутки в России зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заразившихся в стране выросло до 1264. По информации оперативного штаба, четверо пациентов умерли в Москве. Кроме этого, правительство Оренбургской области заявило о еще одном скончавшемся 57-летнем жителе региона.

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