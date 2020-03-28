Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве рассказали про наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Кабмин утвердил перечень товаров первой необходимости из-за COVID-19
Общество
ФМБА представило схему лечения коронавируса противомалярийным препаратом
Политика
Мишустин поручил ограничить наземное движение через границу России
Общество
Пятый пациент с коронавирусом скончался в Москве
Сюжет:

Голикова посоветовала не сдавать тесты на коронавирус всем подряд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сдавать тест на коронавирусную инфекцию необходимо прежде всего тем, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а также контактировавшим с зараженными. Такую позицию высказала в субботу, 28 марта, вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Синемаски» и волонтерские рейды: как регионы дают отпор коронавирусу
В стране введен режим повышенной готовности

«Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство — тогда придется каждый день подтверждать, для того чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен», — приводит ее слова «Интерфакс».

При отсутствии медицинских показаний такой тест придется в любом случае проводить снова и снова — именно поэтому в нем нет необходимости, подчеркнула Голикова.

Ранее в субботу появилась информация о том, что правительство России рассматривает возможность ограничения передвижений по стране. В кабмине эти данные не подтвердили, но и не опровергли.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 589 тыс. случаев заболевания, умерли почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс.

Корона

В России за сутки зафиксировали 228 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших в стране к 28 марта достигло 1264. Из больниц выписали 49 пациентов. По информации оперативного штаба, четверо пациентов умерли в Москве. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о еще одном умершем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса
Мурашко сообщил о заражении нескольких врачей коронавирусом не от пациентов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020