Строгие каникулы: туристы отказываются от поездок по России

По поручению главы правительства РФ в стране приостановлен до 1 июня прием туристов в гостиницы, санатории и дома отдыха. Одним из первых присоединился к мерам Краснодарский край. Параллельно с этим главы других регионов России рекомендовали жителям отказаться от поездок. «Известия» узнали у туроператоров, как повлияют эти меры на внутренний туризм.

С вещами на выход

Суть ограничений такова — вводится временный запрет на размещение в санаториях и отелях курортов, прекращается работа объектов массового отдыха и организаций общественного питания. «На самом деле туристы начали отменять брони на Сочи еще раньше, днем 26 марта, после того как мэр Сочи официально призвал россиян не ехать на курорт. Ну а после официального запрета все туры были аннулированы», — рассказал Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин».

Ряд отелей прибрежного кластера Сочи восприняли запрет буквально и обратились к своим гостям с просьбой освободить номера 28 марта. Однако губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 27 марта, что туристов, которые уже живут в отелях и санаториях, никто выселять не будет. Проблем у тех, кто остановился в отелях в горном Сочи, тоже не возникнет. Представители «Роза Хутор» заверили, что отдых прерван не будет, но вот продлить проживание будет нельзя.

Но как быть с запретом на новые заселения? Сергей Ромашкин рассказывает, что у его компании много туристов, которые сейчас едут на поезде в Сочи. Они начали свой путь еще до выхода постановления. «В результате долгих переговоров отельеры пошли навстречу. Они сказали, что если туристы предъявят билеты с датами ранее выхода официального запрета, то будут заселены. Но в любом случае мы не оставим своих туристов на улице», — успокоил бизнесмен.

сочи Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Что касается других туров, они будут либо аннулированы, либо перенесены на более поздние сроки. Впрочем, не везде и не у всех.

Безусловно, бьют тревогу и крупные гостиницы. Отельеры жалуются: «мы понимаем, что принятые меры необходимы. Но такое решение — как снег на голову. Что нам делать? Сначала нам сказали, что мы закрываемся до 5 апреля, теперь вот до 1 июня. Это катастрофа.

Взять паузу

Коллеги из других городов поддерживают сочинцев и говорят о том, что ситуация в их регионах развивается по схожему сценарию.

«После того как власти Крыма рекомендовали отказаться от поездок к ним, продажи моментально встали и пошли аннуляции. Люди ведь не вникают в суть новости. Слово «не рекомендовано» для многих означает «запрещено», — рассказала представитель туркомпании из Самары.

Турагенты Екатеринбурга рисуют схожую картину. После того как глава столицы Урала обратился к жителям с рекомендацией отказаться от поездок, тут же пошли аннуляции туров. «Заметьте, мы не говорим о турах в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, отменяют поездки в Сибирь» , — говорит бизнесмен из Екатеринбурга.

тур Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«А у нас туристы не едут даже по области, хотя никакого запрета нет, границы не перекрыты. Нет, просто не едут. Я даже не буду говорить, какие убытки мы терпим», — рассказала турагент из Владивостока.

Двери закрываются

Говоря о причинах полной остановки продаж туров по России, опрошенные представители индустрии дружно называют одну — боязнь, что вслед за рекомендациями придут прямые запреты.

Не исключает такого развития событий, например, глава Республики Крым Сергей Аксенов. В ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции политик призвал рассчитывать на худший «итальянский» сценарий развития событий. Только так, по его мнению, можно будет удержать ситуацию под контролем.

Спасение утопающих

В свою очередь, Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, призвал россиян соблюдать предписанные меры для скорейшей нормализации ситуации: «Прислушиваюсь ли я? Конечно! Я и вся моя семья. Я даже не вижу свою маму, потому что она самоизолировалась, мы приносим ей продукты и оставляем у двери».

тур Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Горин считает, что предпринимаемые на государственном уровне действия должны привести к стабилизации : «Только от нас с вами зависит, как скоро закончится то, что должно закончиться. Мы должны отказаться от путешествий сейчас, чтобы у нас была возможность путешествовать летом. Спасти лето по-другому не получится».