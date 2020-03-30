Бизнес в план: предприниматели предложили 90 мер для спасения от краха

Разрешить бизнесу не платить за услуги ЖКХ, обязать заказчиков перечислять аванс при госзакупках, включить в список наиболее уязвимых отраслей легкую промышленность — такие предложения для включения во второй антикризисный план направила в правительство Торгово-промышленная палата (с документом ознакомились «Известия»). Кроме того, в ТПП считают необходимым признать инфекцию форс-мажором в договорах аренды, продлить действие единого налога на вмененный доход до 2024 года, а также отложить введение обязательной маркировки товаров до 2021 года. Последние две меры уже всерьез обсуждаются в правительстве, рассказали «Известиям» участники совещаний в кабмине.

90 предложений

Торгово-промышленная палата представила свои предложения в правительственный план по поддержке бизнеса в условиях кризиса. Около 90 инициатив организации коснулись почти всех направлений деятельности: производства, ЖКХ, госзакупок, банкротств, налогообложения, кредитования и туризма, заявил «Известиям» глава ТПП Сергей Катырин.

Так, палата предложила запретить повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги — в том числе на свет, газ, водоотведение и вывоз мусора — для предпринимателей вне зависимости от вида и размера бизнеса . Необходимо также ввести мораторий на рост всех тарифов естественных монополий, дать отсрочку на полгода по оплате электроэнергии и отменить правило, по которому подача электричества производится только после погашения долга. Арендаторы и собственники торговых площадей платить за коммунальные услуги не должны до конца года , уверены в ТПП. В Минстрое по запросу «Известий» оперативно не прокомментировали инициативы организации.

Кроме того, необходимо признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы или форс-мажором в договорах аренды, что позволит исключить штрафные санкции , прописанные в документах. Закрепить это следует федеральным нормативно-правовым актом , говорится в предложениях ТПП.

Кризис_1 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Целесообразно предоставить бизнесу несколько послаблений и в госзакупках , полагают в Торгово-промышленной палате. В частности, обязать заказчиков в обязательном порядке предусматривать авансовые платежи (сейчас это опционально) и не включать компании в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение сроков или срыв поставок из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Также необходимо установить меру поддержки субъектов МСП в виде увеличения цены контракта на 10% из-за роста цен на импортные товары и комплектующие .

Ранее правительство поручило признать коронавирус форс-мажором при срыве контрактов, а Минфин упростил правила госзакупок на время пандемии.

В министерстве «Известиям» заявили, что правительство уже внесло в Госдуму подготовленные ведомством поправки, которые позволяют менять условия госконтракта (сроки и стоимость) в 2020 году. Таким образом, предложение ТПП увеличить на 10% цены контрактов снимается, заявили в Минфине . Там также добавили, что обязательное авансирование при закупках подразумевает обеспечение по контрактам. Такая необходимость может негативно сказаться на финансовых возможностях участников закупок и снизить их активность , предупредили в ведомстве. «Известия» направили запрос в кабмин.

По мнению ТПП, необходимо также отложить введение маркировки товаров до 1 июля 2021 года . На данный момент в России введена обязательная маркировка фотоаппаратов, духов, постельного белья, автомобильных шин, табака и отдельных предметов одежды. С 2020 года в перечень включили лекарства и молочную продукцию. В Минпромторге оперативно не ответили на запрос «Известий» о предложениях торговой палаты.

Социальный бизнес и банкротство

Среди предложений ТПП — распространить все меры государственной поддержки, принятые в отношении субъектов МСП, на некоммерческий сектор и социальное предпринимательство — вид деятельности, нацеленный на смягчение или решение социальных проблем.

— Такой бизнес не гонится за прибылью , а, наоборот, зачастую предлагает за полцены товары и услуги инвалидам, пенсионерам и другим людям, которым нелегко. Это по определению гуманное предпринимательство, которое не выстоит сегодня , — уверен Сергей Катырин.

Ранее правительство представило обширный список мер помощи малому бизнесу. Он включил в себя мораторий на штрафы до конца 2020 года, расширение льготного кредитования, отсрочку арендных платежей государственного имущества, обеспечение беспроцентными займами на неотложные нужды, в частности выплату зарплат.

Кризис_2 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Поддержать бизнес может также продление срока применения ЕНВД до 2024 года и запрет на любые новые требования, которые увеличивают финансовую нагрузку на предпринимателей , полагают в ТПП. Также необходима отсрочка платежей по микрозаймам, субсидирование курсовой разницы по валютным кредитам, запрет на повышение банковских тарифов на обслуживание. Для поддержки граждан палата предлагает вдвое снизить ставку НДФЛ, разрешить компаниям отправлять сотрудников в вынужденный отпуск с выплатой госпособий и снизить страховые взносы при росте численности сотрудников у МСП до 5%.

Сильно пострадать от существующих экономических трудностей могут текстильная и легкая промышленность, следует из списка инициатив ТПП. Поэтому организация считает важным отнести их к наиболее уязвимым отраслям наряду с туризмом и транспортом. А для туристической отрасли палата предложила бесплатную юридическую поддержку в течение полугода.

В списке предложений содержатся указания и по процедуре банкротства. По мнению представителей ТПП, на время пандемии необходимо приостановить действие ст. 90 и 99 ГК РФ в части правил ликвидации акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью . Сегодня они предписывают организациям объявлять о банкротстве, в случае если минимальный размер уставного капитала превысил стоимость чистых активов.

В Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий» о том, поддерживают ли там предложения ТПП.

Никаких универсальных решений

Торгово-промышленная палата предлагает дать бизнесу отсрочку и даже мораторий на оплату услуг ЖКХ — но организации коммунальной сферы в большинстве своем частные, поэтому такие послабления могут ощутимо ударить по ним, заявил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян . А идея увеличить стоимость госконтрактов на 10% несет риск того, что у заказчика может не оказаться лишних дене г. При этом инициатива не включать предпринимателей в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва договоренностей в рамках госзакупок абсолютно верная , отметил эксперт.

Правительство определило восемь наиболее пострадавших отраслей неслучайно: это позволяет избежать перегибов и перекладывания убытков с одних предпринимателей на других , подчеркнул Антон Данилов-Данильян. Сегодня все находятся в форс-мажоре и нет тех, кого коронавирус и ситуация на нефтяных рынках не затронули, поэтому универсальных подходов не существует, полагает эксперт.

Меры по продлению срока действия ЕНВД и переносу обязательной маркировки сейчас обсуждаются в правительстве, такие предложения в кабмин вносила и «Опора России», заявил первый вице-президент организации Владислав Корочкин. Для компаний, которые не могут работать сегодня не по своей вине, это сверхиздержки, которые стоит максимально сократить, отметил он.