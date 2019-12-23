В ЧОП дело: секьюрити на службе оргпреступности

Многочисленные скандалы с участием сотрудников частных охранных структур вынуждают контролирующие органы не ослаблять хватку в надзоре за деятельность коммерческих силовых структур — в Госдуме рассматривается внесенный в конце ноября Росгвардией законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за незаконную частную охранную деятельность. «Известия» разбирались, в чем опасность ослабления контроля над частными охранными организациями и телохранителями.

Вооруженные, пусть даже резиновыми палками или травматическими пистолетами, тренированные и хорошо организованные люди представляют собой серьезную силу. К началу текущего года в стране насчитывалось более 22 тыс. частных охранных предприятий, в которых трудится около 650 тыс. человек. Тенденция такова, что отдельные игроки этой сферы постоянно пытаются уйти из-под контроля существующей системы. Главным образом против них и направлены поправки, сформулированные Росгвардией. Силовики через парламент добиваются ужесточения наказания для тех субъектов охраны, кто предпочитает оставаться в тени. Но есть и те, кто пытается легально выйти из-под контроля регулятора, подкидывая идеи об упрощении существующего порядка оказания частных охранных услуг. Между тем у выстроенной системы надзора за бизнесом такого рода своя длинная и трагическая история, пункты которой вписаны человеческой кровью.

Когда ЧОП служило братве

С развитием капитализма в России, еще в 1990-х годах, появилась реальная потребность в частной охране. Правоохранительные органы поначалу оказались не способны противостоять массовым заказным убийствам, рэкету и бандитизму в отношении представителей бизнеса.

Само собой, в охранники требовались не только физически крепкие, но и хорошо вооруженные люди. Часть из таких бодигардов работала нелегально, например у «воров в законе» и различных ОПГ. Но всегда был риск, что физподдержку повяжут силовики, например по статье о незаконном обороте оружия. Особенно остро проблема перед криминалитетом встала в период активных действий подразделений РУБОП. Однако скоро оргпреступные группировки нашли лазейки в законе, чтобы легализовать своих телохранителей и бойцов — появилась возможность создавать частные охранные предприятия специально под членов мафии.

— Наряду с добросовестными компаниями создавались близкие к криминалитету охранные предприятия специально под членов ОПГ. Они официально получали лицензии и какое-то время даже официально вооружались огнестрельным оружием — пистолетами Макарова , — рассказал бывший оперативный сотрудник милиции, заставший лихолетье.

охранник Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Особенно развязно гангстерские ЧОПы вели себя в прошлом десятилетии — это расцвет рейдерских захватов собственности.

— Охранники, вооруженные не только служебными пистолетами, но и гладкоствольными служебными карабинами, вступали в противостояния с хозяйствующими субъектами. Всё это создавало взрывоопасную ситуацию, особенно в регионах , — продолжает собеседник «Известий».

Примеров гангстерских ЧОПов — множество. Такие предприятия имели практически все группировки. В резонансных убийствах были замечены официальные охранники, служившие измайловским, медведковским, тамбовским и другим ОПГ.

Еще одну кровавую страницу в биографии отечественного частного охранного бизнеса вписали члены банды Сергея Цапка. Отдельное место в его криминальной империи на Кубани занимал ЧОП «Центурион-плюс», созданный в 2009 году. Эта контора много лет выступала прикрытием для преступных действий группировки. Возглавлял этот ЧОП Владимир Алексеев по прозвищу Беспредел — он осужден к пожизненному за убийство 18 человек.

Еще один пример, когда ЧОП было на балансе уголовников — дело о стрельбе на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Следствие установило, что сотрудники частного охранного предприятия «Защитник» входили в ОПГ под руководством Захария Калашова (Шакро Молодой).

Элита охранного бизнеса

Телохранители или личные охранники считаются элитой среди сотрудников ЧОПов. Заработная плата личного охранника в среднем составляет от 120 до 200 тыс. рублей (при графике работы по 12 часов два дня через два). Впрочем, все эти определения условные и взяты из голливудских боевиков. Действующее законодательство в России не предусматривает «личных охранников», да и в справочнике профессий таких специалистов не значится.

— В российском законодательстве установлено семь видов охранных услуг, которые могут оказывать частные охранные организации, и наиболее близкой к телохранительству является вид услуги, сформированный следующим образом: «защита жизни и здоровья граждан». То есть частная охранная организация может заключить договор на защиту жизни и здоровья физического лица , — рассказывает «Известиям» эксперт в области частной охранной деятельности.

охранник Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Главная отличительная особенность отечественной модели охранного бизнеса в том, что такой деятельностью может заниматься исключительно специализированное юридическое лицо, имеющее лицензию — частная охранная организация. Причем фирме прямо запрещается ведение иной предпринимательской деятельности.

Доверяй, но проверяй, проверяй, проверяй

Такие ограничения как раз и стали следствием печального опыта прошлых лет, законодатель подстраховался, чтобы избежать участия охранных структур в хозяйственных спорах и криминальных разборках. Поэтому телохранитель в России — всегда сотрудник ЧОПа.

— Особенностью рынка частных охранных услуг является то, что закон разрешает вооруженную охрану только имущества заказчика (клиента). То есть вооружить охранников, выполняющих обязанности по договору, заключенному, например, на «обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий», «обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов» и, внимание, «защиту жизни и здоровья» клиента — нельзя , — рассказал «Известиям» эксперт.

Для того чтобы обойти такое ограничение, предприятие и клиент прописывают в договоре положения об охране имущества клиента при транспортировке, например, портфеля с ценными бумагами, дорогих часов, автомобиля.

охранник Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Запреты на вооруженную охрану жизни и здоровья клиента взялись не на ровном месте. Под такую размытую формулировку можно списать различные, в том числе неправомерные, действия охранника. Достаточно вспомнить трагическую судьбу Игоря Талькова — он был застрелен во время потасовки с телохранителем исполнительницы Азизы Игорем Малаховым. « Личник» агрессивно действовал в интересах певицы, добивался привилегий для нее во время концерта.

— Сегодня любое сомнительное действие сотрудника ЧОПа — потенциальная угроза потерять лицензию всему предприятию. Например, мне известны случаи, когда охраняемое лицо давало указание телохранителю «разобраться» с посетителями ресторана за соседним столиком из-за «кривого» взгляда, перебранки. Клиент, вероятно, считал, что любая его прихоть — закон для телохранителя. Но сотрудник ЧОПа отказался выполнить противозаконное указание бизнесмена и связался с руководством. В дальнейшем контракт был расторгнут. И это нормальная деловая практика сегодня , — рассказывает «Известиям» бывший руководитель частной охранной организации.

Дело в том, что в случае противоправного поведения охранника регулятор (специальные подразделения Росгвардии) накажет всю компанию — работы и заработка могут лишиться все коллеги провинившегося сотрудника. Разумеется, проще отказаться от проблемного клиента, чем ставить под угрозу весь бизнес.

Битва за оружие

По тем же причинам сегодня руководители охранных предприятий тщательно обучают своих сотрудников строгим правилам обращения со служебным оружием и основаниям его применения.

Действующая редакция закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (ст. 18) определяет, что охранники имеют право применять огнестрельное оружие: для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается непосредственной опасности, в случае группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество, для предупреждения о применении оружия (выстрелы в воздух) и подачи сигнала тревоги. То есть телохранитель для правомерного применения оружия, когда жизнь клиента в опасности, фактически должен вызвать огонь на себя.

В противном случае его ожидают длительные разбирательства в прокуратурах и судах. В России судебная практика по делам о возможных действиях чоповцев в состоянии крайней необходимости — не в пользу заступников со стороны.

— Построенная таким образом система требований к правомерности применения оружия охранником также резко снизила привлекательность частной охраны для криминалитета. Не сумел доказать, что лично твоей жизни угрожала опасность — посадят, — говорит эксперт.

Кроме того, частная охранная организация обязана уведомлять Росгвардию о каждом заключенном договоре, указывая, сколько охранников по нему работает, каков режим их работы, а также вооружены они или нет.

Тем не менее сегодня из определенных кругов всё настойчивее звучат идеи об упрощении ведения бизнеса телохранителями. Даже высказываются предложения о выделении этой профессии в самостоятельный вид деятельности, которым в перспективе можно будет заниматься, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя и отучившись в специальных школах.

охранник Фото: РИА Новости/Иван Руднев

По мнению сторонников такого либерального подхода, телохранитель вполне может работать на фрилансе, вооружившись для начала травматическим оружием. Данный подход не предусматривает жесткого контроля: оружие после смены сдавать не надо, инструктаж проходить тоже. Никто при получении оружия не тестирует его носителя на употребление алкоголя и не проверяет наличие необходимых документов. Опять же никто не заставит посещать занятия по правовой подготовке и сдавать экзамены, предусмотренные в охранных организациях.

Такое ведение дел не предусматривает проверок по заключенным контрактам с клиентом, что может стать почвой для ухода от налогов.

Через несколько лет такой упрощенный подход к охранному бизнесу может привести к вполне легальному появлению нескольких десятков тысяч никому не подконтрольных вооруженных людей.

Противники подобной либерализации, близкие к охранному бизнесу, опасаются, что такие индивидуальные предприниматели в дальнейшем могут получить доступ к полноценному огнестрельному оружию, которое является безусловным атрибутом профессионального бодигарда.