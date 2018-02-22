Возьмут на мушку

Президентский законопроект, который наделит полномочиями по охране губернаторов Росгвардию, прошел последнее чтение в Госдуме. Кому из глав российских регионов охрана нужна больше всего и почему некоторые из них боялись тратить деньги на телохранителей — читайте в материале портала iz.ru.

От первого лица

В среду, 21 февраля, Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который наделил Росгвардию новыми функциями. Теперь ведомство будет обеспечивать безопасность представителей высших органов исполнительной власти и руководителей регионов, если сочтет нужным президент России.

Закон вступит в силу спустя 180 дней после того, как будет официально опубликован. Перед этим его должны одобрить Совет Федерации и глава государства.

Именно президент внес проект документа с поправками в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» на рассмотрение нижней палаты парламента в ноябре 2017 года. Инициативу дать новые функции Росгвардии, созданной в 2016 году, поддержали в правительстве России.

госдума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно документу, решать, предоставлять охрану главе региона или нет, будет лично президент. Он может либо рассматривать соответствующую просьбу губернатора, либо действовать на основании оперативной информации силовых ведомств. Кроме того, Росгвардия может быть направлена на защиту неких «иных лиц». Услуги по охране высокопоставленных чиновников будут предоставляться на договорной основе. Губернатор наймет охранников на средства из регионального бюджета, которые поступят в Росгвардию, а уже оттуда — в федеральный бюджет.

Хожу, где хочу

Сейчас охрана высших руководящих лиц субъектов никак не прописана в федеральном законодательстве. По словам военного эксперта, члена общественного совета при Минобороны России Игоря Коротченко, раньше резиденции губернаторов охраняли сотрудники органов внутренних дел. Кроме того, чиновники могли пользоваться услугами частных охранных предприятий.

Замгендиректора Росгвардии Сергей Лебедев в ходе рассмотрения законопроекта подчеркивал, что ведомство уже занимается охраной некоторых губернаторов. По его словам, под их защитой находятся главы 17 субъектов. Какие именно, он не уточнил. Решение об обеспечении их безопасности было принято еще в 2013 году.

Один из губернаторов, охрану которого обеспечивают сотрудники Росгвардии, — глава Крыма Сергей Аксенов. Причем так было еще до внесения президентского законопроекта на рассмотрение Госдумы и вряд ли ситуация поменяется, заявлял Аксенов. Опыт охраны губернаторов есть у представителей национальной гвардии, работающих в Краснодарском крае и Ростовской области. В обоих регионах обещали при необходимости поделиться знаниями и опытом.

Анатолий Артамонов Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Руководители некоторых регионов не видят необходимости в охране, хотя уже и работают с Росгвардией. Например, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов признавался, что в обычные дни «ходит без охраны там, где хочет». А вот на массовые мероприятия, в том числе крупные праздники, берет с собой охрану. «Мне по наследству от предыдущего руководителя региона переданы два человека, как раз из Росгвардии, — рассказывал чиновник. — Ну были они и были, остались». Руководители Архангельской и Воронежской областей Игорь Орлов и Алексей Гордеев утверждали, что услугами охранников не пользуются и не собираются этого делать в будущем.

На страх и риск

Во сколько губернаторам обойдутся услуги сотрудников Росгвардии, пока неизвестно. «Ценник» в подзаконном акте впоследствии должно прописать федеральное правительство. По предварительным оценкам экспертов по охране, услуги по обеспечению безопасности влетят чиновникам в копеечку — как минимум в миллион рублей ежемесячно.

Пять лет назад за излишние траты на собственную безопасность раскритиковали тогдашнего губернатора Челябинской области Михаила Юревича (руководил уральским регионом в 2010–2014 годах; в прошлом году экс-чиновнику были предъявлены обвинения в получении взяток на 26 млн рублей. — Прим. iz.ru). «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) указал на то, что администрация региона намерена потратить на работу телохранителей губернатора более 100 млн рублей, в то время как глава Бурятии обходится охраной за 7,5 млн.

В некоторых случаях затраты на охрану первых лиц субъектов не вызывают вопросов. В первую очередь это касается руководителей северокавказских регионов, где ситуация с террористической опасностью остается напряженной. В 2009 году было совершено покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, в результате которого он получил тяжелые ранения. Впоследствии к нему на постоянную охрану были приставлены сотрудники ФСО. По словам Евкурова, попытки убить его предпринимались неоднократно — охрана даже перестала о них рассказывать.

На фоне последних событий в Дагестане — как антикоррупционной кампании, затронувшей элиту республики, так и нападения на церковь в Кизляре — наиболее остро стоит вопрос охраны врио главы региона Владимира Васильева. Подробнее о том, с какими вызовами бывший вице-спикер Госдумы сталкивается на новом посту, читайте в нашем материале.

Валентин Цветков Обвиняемый по делу об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова Владимир Голбан перед началом заседания Московского городского суда Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Покушения совершались и на губернаторов более спокойных регионов. В 2000-м сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить нападение на главу Кемеровской области Амана Тулеева. А вот жизнь магаданского губернатора Валентина Цветкова спасти не удалось: высокопоставленного чиновника застрелили в центре Москвы в 2002 году. Последний приговор по делу был вынесен спустя 10 лет: организатор убийства получил 15 лет лишения свободы. Причины расправы следствие так и не обнародовало.

Хватит на всех

В особых случаях, таких как после покушения на Евкурова, в регион направлялись сотрудники ФСО. На постоянной основе им заниматься этим сложнее, чем Росгвардии: у ведомства попросту нет столько ресурсов в субъектах. А в ведении национальной гвардии находится федеральное унитарное предприятие «Охрана», ранее находившееся в управлении МВД. Оно обладает и необходимым опытом оказания услуг по охране на договорных условиях, и региональными силами. Кроме того, руководство Росгвардии отмечало, что в ближайшие годы ее численность будет только расти.

гвардия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Оснащенность гвардии, по-видимому, тоже страдать не будет. Ее сотрудников необходимо «вооружить до зубов», говорил зампредседателя российского правительства Дмитрий Рогозин. В первую очередь таким оружием, которое позволит оказывать «противодействие внутренним угрозам без применения жесткой силы».

Помимо охраны губернаторов у Росгвардии могут появиться и другие новые функции. Именно ее бойцы должны обеспечивать безопасность российским школьникам, считает член Совета Федерации Елена Мизулина. Она подчеркнула, что проходящие жесткий отбор росгвардейцы намного надежнее сотрудников частных охранных предприятий.