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Мизулина предложила привлечь Росгвардию для охраны школ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Безопасность в школах должны обеспечивать бойцы Росгвардии, а не сотрудники частных охранных предприятий (ЧОП), заявила сенатор Елена Мизулина на заседании временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса.

«Кто эти люди из частных охранных предприятий, работающие в школах, и где их работа, если детей собой защищает учительница? Я считаю, что охранять школы должна Росгвардия, у них отбор кадров очень жесткий», — приводит ее слова ТАСС.

С 15 по 19 января произошла серия нападений на российские школы: подростки нападали с ножами на учителей и других школьников.

После ряда подобных инцидентов Госдума стала обсуждать возможность совершенствования законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том числе учебных заведений. Так, среди прочего, могут появиться ЧОПы, специализирующиеся на охране школ.

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