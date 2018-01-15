Два новых округа Росгвардии появились на юге России

В России появились Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии РФ. Штаб первого будет находиться в Ростове-на-Дону, второго — в Пятигорске, сообщил первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

Военнослужащие займутся обеспечением общественной безопасности, охраной государственных объектов, а также будут принимать участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и экстремизмом на территории Южного федерального округа.

«Указанные задачи должны быть выполнены в полном объеме, несмотря на продолжающиеся мероприятия по строительству и реформированию войск и территориальных органов Росгвардии на юге страны», — приводит слова Меликова «Интерфакс».

15 января первый замглавы Росгвардии провел служебное совещание с командованием в Ростове-на-Дону, где были представлены врио командующего Южным округом генерал-полковник Евгений Зубарев и его заместители.